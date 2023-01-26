İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor, Adana Demirspor maçına iddialı hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig’in 21.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında cumartesi günü Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç oynadı.


Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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