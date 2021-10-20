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Sivasspor, Adana Demirspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 2 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çabukluk çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise savunma ve hücum ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.


Fayçal Fajr ile Max Gradel takımdan ayrı düz koşu yaptı. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.


Sivasspor ile Adana Demirspor 24 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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