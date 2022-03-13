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Sivasspor - Adana Demirspor maçının VAR'ı Halil Umut Meler

DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Halil Umut Meler oldu.

DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Halil Umut Meler oldu.


Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak.


Bu karşılaşmada VAR koltuğunda Halil Umut Meler oturacak. Meler'e, AVAR'da Mustafa Emre Eyisoy ile Burak Olcar eşlik edecek.

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