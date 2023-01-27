Sivasspor, Adana maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı takım son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Yiğidolar, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda devam eden çim bakım çalışmaları nedeniyle Malatya'da oynanacak mücadele için bugün bu şehre gidecek ve kamp yapacağı otelde maç saatini bekleyecek.

Sivasspor ile Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında yarın saat 13.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak.