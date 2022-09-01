Sivasspor, Ahmed Musa ile ilgileniyor

Sivasspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, Fatih Karagümrük forması giyen forvet Ahmed Musa'yı renklerine bağlamanın peşinde. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın istediği oyuncular arasında yer alan Musa ile ilk görüşme gerçekleştirildi.

Kırmızı-beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuyu UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları öncesi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Musa; Juth, Kano Pillars, VVV-Venlo, CSKA Moscow, Leicester City, Al Nassr ve Fatih Karagümrük gibi takımlarda oynadı. Kariyerinde 354 maça çıkan Ahmed Musa, 88 de gol attı. Nijerya A Milli Takımı'nda ise 71 karşılaşmada ter döken başarılı oyuncu, 15 kez fileleri sarstı.