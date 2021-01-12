Sivasspor, Alaaddin Okumuş ile prensipte anlaştı

DG Sivasspor, en son Ümraniyespor’da oynayan 25 yaşındaki defans oyuncusu Alaaddin Okumuş transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.
DG Sivasspor, en son Ümraniyespor'da oynayan 25 yaşındaki defans oyuncusu Alaaddin Okumuş transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.
Sivasspor Kulübü transfer çalışmaları hızla sürdürüyor. En son Ümraniyespor'da forma giyen Alaaddin Okumuş, Sivasspor ile prensipte anlaştı. Kırmızı-beyazlılar, sağ bek oyuncusu Okumuş'un transferini bitirmesi an meselesi.
Okumuş, bu sezon Ümraniyespor ile çıktığı 15 maçta 6 asist kaydetmişti.