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Sivasspor, Alanya'da ilk kez güldü

Spor Toto Süper Lig’de 16 sezondur mücadele eden Sivasspor, bu hafta Alanyaspor’u 1-0 yenerek turuncu-yeşilli ekibe karşı Alanya’da ilk kez kazandı.

Spor Toto Süper Lig'de 16 sezondur mücadele eden Sivasspor, bu hafta Alanyaspor'u 1-0 yenerek turuncu-yeşilli ekibe karşı Alanya'da ilk kez kazandı.


DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Kerem Atakan Kesgin'in ayağından bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup eden Yiğidolar, Alanya'da ilk defa galibiyetle tanışmış oldu.


İki takım arasında ligde geride kalan 8 maçta Sivasspor, 2 kez sahasında rakibini yenerken, Alanya temsilcisi de 3 defa kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sonuçlanmıştı.


Alanyaspor ile Sivasspor arasında Alanya'da oynanan maçlar ise şu şekilde:



2017-2018 sezonu


Alanyaspor - Sivasspor: 1-1



2018-2019 sezonu


Alanyaspor - Sivasspor: 2-0



2019-2020 sezonu


Alanyaspor - Sivasspor: 1-1



2020-2021 sezonu


Alanyaspor - Sivasspor: 3-1



2021-2022 sezonu


Alanyaspor - Sivasspor: 0-1

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