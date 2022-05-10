Sivasspor - Alanyaspor maçı kapalı gişe oynanacak

Kırmızı-beyazlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Alanyaspor müsabakasında tribünler tamamen dolacak.

DG Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci ayağında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yarın oynanacak olan maç saat 20.30'da başlayacak.

Heyecan dolu rövanş karşılaşmasının kombine hariç tüm biletleri Sivas Belediyesi tarafından satın alınıp, taraftara dağıtılmış ve maçın biletleri kısa sürede tükenmişti. Kırmızı-beyazlı taraftarların yoğun ilgi göstereceği mücadelede tribünler bu sezon ilk kez tamamen dolacak.