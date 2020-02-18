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Sivasspor-Alanyaspor maçının biletleri satışta

Süper Lig’in 23.

Süper Lig'in 23. haftasında 21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor'da karşılaşmanın bilet satışı başladı.


Biletlerin satışı Passolig resmi sitesinden ve akıllı telefon uygulamalarından, tarihi kent meydanında bulunan Hanımeli Çarşısı yanındaki Passolig gişesinden ve perşembe gününden itibaren ise Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig gişelerinden yapılacak.



Bilet fiyatları şöyle:


1. Kategori (VIP) 54 TL


2. Kategori (Maraton) 27.5 TL


3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 13.5 TL


Misafir tribünü 17.5 TL

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