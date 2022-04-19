Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, bugün Alanya'ya geçerek maç saatini bekleyecek.