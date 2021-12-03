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Sivasspor, Alanyaspor'u deplasmanda yenemiyor

DG Sivasspor, A.

Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı 4 maçta galip gelemedi.


Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, galibiyet için sahaya çıkacak. Rakibi ile deplasmanda oynadığı son 4 maçta galip gelemeyen kırmızı-beyazlılar, hem Alanyaspor'a karşı şanssızlığını kırmak hem de ligde çıkışa geçmek istiyor.


Alanyaspor'a konuk olduğu hiçbir Süper Lig maçını kazanamayan Sivasspor, söz konusu maçlarda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Yiğidolar'ın lig tarihinde 5'ten fazla ziyaret edip galibiyet alamadan döndüğü sadece iki rakibi bulunuyor. Sivasspor, Galatasaray deplasmanından 1 beraberlik ve 14 mağlubiyetle, Akhisar deplasmanından da 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.


Alanyaspor ile Sivasspor arasında Alanya'da oynanan maçlar ise şu şekilde:



2017-2018 Sezonu


Alanyaspor-Sivasspor: 1-1



2018-2019 Sezonu


Alanyaspor-Sivasspor: 2-0



2019-2020 Sezonu


Alanyaspor-Sivasspor: 1-1



2020-2021 Sezonu


Alanyaspor-Sivasspor: 3-1

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