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Sivasspor, Alanya'ya ulaştı

Alanyaspor ile yarın deplasmanda mücadele edecek olan DG Sivasspor, Alanya’ya ulaştı ve konaklayacağı otelde kampa girdi.

Alanyaspor ile yarın deplasmanda mücadele edecek olan DG Sivasspor, Alanya'ya ulaştı ve konaklayacağı otelde kampa girdi.


Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, 20 kişilik kafileyle Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla Gazipaşa Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.


Alanyaspor ile Sivasspor, sezonun ikinci yarısının ilk maçında yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

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