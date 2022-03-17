Sivasspor - Altay maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Altay maçında hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Süper Lig'in 30. haftasında 30 Mart Pazar günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak olan Sivasspor - Altay maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Sivasspor ile Altay karşılaşmasında Sakarya bölgesinden Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.