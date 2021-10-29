Sivasspor, Altay maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig 2021-2022 Sezonu'nun 11. hafta maçında deplasmanda Altay ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde İzmirspor İnciraltı Cavit Ölçer Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. İdman taktik çalışmaları ile sona erdi.

Altay ile Sivasspor yarın saat 16.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Erkan Özdamar görev yapacak.