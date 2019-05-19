Sivasspor, Ankaragücü karşısında namağlup unvanını korumak istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile 16. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 15 maçta 10 kez galip gelen ve rakibine hiç mağlup olmayan Yiğidolar, bu müsabakada da unvanını korumak istiyor.

Ligde 7 haftadır galibiyet yüzü göremeyen D. G. Sivasspor, rakibini yenip galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Ligde düşme potasından uzaklaşmak isteyen MKE Ankaragücü ise taraftar desteğiyle Yiğidolar'ı eli boş göndermenin planlarını yapıyor. 20 Mayıs Pazartesi günü Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak ve Hüseyin Göçek'in yöneteceği müsabaka saat 20.00'da başlayacak.

16. randevu

Bu mücadele ile iki ekip Süper Lig tarihinde 16. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 15 maçta Sivasspor 10 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Ankara ekibi ise hiç galip gelemedi. 5 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 36 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü. Sivasspor ile MKE Ankaragücü arasında en farklı skor ise 2006-2007 sezonunda oynanan ve Sivasspor'un Ankaragücü'nü 4-1 yendiği maç oldu.

2 oyuncu sınırda

DG Sivassporda, Ankaragücü maçı öncesi 2 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Paul Papp ve Delvin N'Dinga, yarınki karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında görev yapamayacaklar.