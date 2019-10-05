İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor, Ankaragücü maçına hazır

Süper Lig’in 7.

Süper Lig'in 7. hafta maçında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek D.G. Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan Sivasspor, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmaların ardından şut çalışmasıyla Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı.


Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.


D.G. Sivasspor ile Ankaragücü yarın saat 14.00'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.