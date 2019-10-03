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Sivasspor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

D.

G. Sivasspor, Ankaragücü maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar ana bölümde ise taktik çalışmalar ve çift kale maç gerçekleştirdi.


Sivasspor ile Ankaragücü 6 Ekim Pazar günü saat 14.00'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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