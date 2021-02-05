Sivasspor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra geniş alan çok pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise çift kale maç ve şut çalışması yaptı.

Yiğidolar öğleden sonra Ankara'ya hareket edecek ve yarın başkentte yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Ankaragücü ile Sivasspor 7 Şubat 2021 Pazar günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Burak Şeker düdük çalacak.