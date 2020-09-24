İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor, Ankaragücü maçına iddialı hazırlanıyor

DG Sivasspor, Süper Lig’in 3.

DG Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise tam saha çift kale maç oynadı.


Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.