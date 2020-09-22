Sivasspor, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Pazar günü deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta, Büyükşehir Belediye Erzurumspor2u 2-1 mağlup ettikten sonra 1 gün izin yapan Sivasspor, bugün akşam kulüp tesislerinde top başı yaparak, hafta sonu sahasında oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Ardından 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar daha sonra dayanıklılık koşusu yaptı. Yiğidolar son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Süper Lig'in 3. hafta maçında 27 Eylül Pazar günü saat 16.00'da sahasın oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edecek.