Sivasspor - Antalyaspor maç biletleri satışta

DG Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 12.
hafta maçının biletleri satışa çıktı.
Sivasspor, ligin 12. Haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. 31 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri ise satışa çıktı.
Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt (1. Kategori): 100 TL
Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL
Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL
Güney Alt (3. Kategori): 30 TL
Güney Üst (3. Kategori): 30 TL
Misafir Tribün: 39 TL