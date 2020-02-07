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Sivasspor - Antalyaspor rövanş maçının saati değişti

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında DG Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak olan maçın saati 20.

30'dan 19.15'e alındı.


13 Şubat Perşembe günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçının başlama saatinde değişikliğe gidildi. Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak kupa maçının başlama saati 20.30'dan 19.15'e alındı.


Federasyonun bu kararı Sivassporlu taraftarlar tarafından olumlu yönde yorumlar aldı.

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