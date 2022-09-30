Sivasspor - Ballkani maç biletleri satışta

hafta maçının e-biletleri satışa çıktı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu maçında 06 Ekim Perşembe günü 19.45'te sahasında Ballkani'yi konuk edecek. Mücadelenin biletleri satışa sunuldu.

Biletler ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Karşılaşma için PDF ve e-bilet satışı yapılmaktadır Passo web sitesinden ve Passo mobil üzerinden bilet alan taraftarlar, biletin PDF çıktısını alarak veya Passo mobil uygulamasından QR kodu okutarak maça giriş yapabileceklerdir. E-bilet satışı tüm Passolig kartlarına açıktır. Kombineler tüm Avrupa maçlarında geçerli olacaktır. Engelli tribün biletleri Sivas merkez Passolig gişelerinden ve maç günü stadyum gişelerinden alınabilir" ifadeleri kullanıldı.

Bilet fiyatları ise şöyle:

VIP Alt: 180 TL

Maraton Alt: 50 TL

Maraton Üst: 50 TL

Güney Alt: 30 TL

Güney Üst: 30 TL