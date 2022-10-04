Sivasspor - Ballkani maç programı belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ballkani ile oynayacağı maç öncesinde DG Sivasspor'un ve rakip takımın programı belli oldu.

Sivasspor ile Ballkani, 6 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 3. hafta maçında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele öncesi iki takımın da antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.

5 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile Yunan futbolcu Dimitrios Goutas, maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Kırmızı-beyazlılar kulüp tesislerinde saat 16.00'da basına ilk 15 dakikası açık antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Ballkani teknik direktörü ve kadrodan bir futbolcusu 5 Ekim Çarşamba günü saat 18.45'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Ballkani saat 19.45'te ise stadyumda son antrenmanı yapacak. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.