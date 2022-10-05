İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor, Ballkani maçını hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3.

hafta maçında yarın sahasında Ballkani ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.


Kırmızı-beyazlı takım antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.


Sivasspor ile Ballkani yarın saat 19.45'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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