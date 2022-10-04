Sivasspor - Ballkani maçını Jose Luis Munuera yönetecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında Sivasspor, 6 Ekim Perşembe günü Kosova temsilcisi Ballkani ile karşılaşacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını Inigo Prieto ve Antonio Ramon Martinez Moreno yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jorge Figueroa Vazquez olacak.