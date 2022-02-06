İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, çarşamba günü Bandırmaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.


Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 11.00'de başlayan antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.


Gaziantep FK maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.


Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından Bandırma'ya gidecek.

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