İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.


Süper Lig'in 39. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan ve rakibini 1-0 mağlup eden Sivasspor, 1 günlük iznin ardından ligde hafta sonu sahasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise üç grup halinde yarım saha maç yaptı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.


Sivasspor ile Başakşehir 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.