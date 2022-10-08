Sivasspor, Başakşehir maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun 9. hafta maçında Medipol Başakşehir'e konuk olarak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, geniş alan pas çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın sabah İstanbul'a gidecek ve burada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Medipol Başakşehir ile Sivasspor 10 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.