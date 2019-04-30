İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıkları sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig’inin 31.

Spor Toto Süper Lig'inin 31. haftası açılış maçında Medipol Başakşehir'i evinde konuk edecek Demir Grup Sivasspor hazırlıkları sürdürüyor.


DG Sivasspor'da bugün, Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerimizde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından çabukluk ve sürat çalışmaları yapan takım daha sonra iki grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise minyatür kale ve geniş alan oyunları oynayan takım idmanı tamamladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.