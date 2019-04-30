Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıkları sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'inin 31. haftası açılış maçında Medipol Başakşehir'i evinde konuk edecek Demir Grup Sivasspor hazırlıkları sürdürüyor.

DG Sivasspor'da bugün, Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerimizde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından çabukluk ve sürat çalışmaları yapan takım daha sonra iki grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise minyatür kale ve geniş alan oyunları oynayan takım idmanı tamamladı.