Sivasspor - Başakşehir maçının VAR'ı Ali Şansalan

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ali Şansalan oldu.

Süper Lig'in 40. haftasında Sivaspsor, bugün Başakşehir'i konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. Maçın 4. hakemi Emre Kargın olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Ali Şansalan oturacak. Şansalan'a, AVAR olarak Kerem Ersoy eşlik edecek.