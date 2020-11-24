İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor Başkanı Otyakmaz'ın acı günü

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın amcası Ömer Otyakmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcası Ömer Otyakmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, başkan Otyakmaz'ın amcasının vefat ettiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


“Sevgili Başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın amcası Ömer Otyakmaz'ın uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ömer Otyakmaz'a yüce Allah'tan rahmet; başta Başkanımız Mecnun Otyakmaz olmak üzere, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Merhumun cenazesi yarın (25 Kasım Çarşamba) öğlen namazını müteakip Doğanşar ilçesi Ortaköy defnedilecektir.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.