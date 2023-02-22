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Sivasspor Başkanvekili Erdal Sarılar'ın acı günü

DG Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar’ın annesi Güler Sarılar, hayatını kaybetti.

DG Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar'ın annesi Güler Sarılar, hayatını kaybetti.


Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar'ın annesi Güler Sarılar, hayatını kaybetti. Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:


“Başkanvekilimiz Erdal Sarılar'ın annesi Güler Sarılar'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Güler Sarılar'a yüce Allah'tan rahmet; başta Sarılar ailesi olmak üzere, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Güler Sarılar'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Yukarı Tekke Mezarlığı Ay Yıldız Camii'nden kaldırılacaktır.”

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