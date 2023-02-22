Sivasspor Başkanvekili Erdal Sarılar'ın acı günü

DG Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar'ın annesi Güler Sarılar, hayatını kaybetti.

Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar'ın annesi Güler Sarılar, hayatını kaybetti. Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Başkanvekilimiz Erdal Sarılar'ın annesi Güler Sarılar'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Güler Sarılar'a yüce Allah'tan rahmet; başta Sarılar ailesi olmak üzere, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Güler Sarılar'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Yukarı Tekke Mezarlığı Ay Yıldız Camii'nden kaldırılacaktır.”