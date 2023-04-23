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Sivasspor bayramlaştı

DG Sivasspor’da bayramlaşma töreni Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

DG Sivasspor'da bayramlaşma töreni Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde gerçekleştirildi.


Bayramlaşma törenine Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz, As Başkanlar Uğur Akkuş, Faruk Taşseten, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yardımcı antrenörler, futbolcular ile kulüp personelleri katıldı.


Başkan Otyakmaz, iyi bayramlar dileğinde bulunarak, yarın oynanacak Antalyaspor maçında takıma başarılar diledi.


Bayramlaşma töreni çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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