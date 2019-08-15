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Sivasspor, Berat İsmail'i denemeye aldı

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren DG Sivasspor, 21 yaşındaki Kuzey Makedonyalı stoper Berat İsmail’i denemeye aldı.

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren DG Sivasspor, 21 yaşındaki Kuzey Makedonyalı stoper Berat İsmail'i denemeye aldı.


Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın isteği üzerine Sivas'a gelen İsmail, kulüp tesislerinde takımla beraber idmanlara çıkmaya başladı. Son olarak ülkesi Kuzey Makedonya takımlarından Vlazrimi Kicevo'da forma giyen genç futbolcunun performansı beğenilirse resmi sözleşme imzalanacak.


21 yaşındaki stoper Berat İsmail ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

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