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Sivasspor, Beşiktaş hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor, Beşiktaş müsabakası hazırlıklarını basına ve taraftara kapalı olarak sürdürdü.


Spor Toto Süper Liginin 29. haftasının kapanış maçında Sivasspor 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş'ı konuk edecek olan DG Sivasspor, kulüp tesislerinde basına ve taraftara kapalı olarak çalışmalarını sürdürdü. Bugün Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde ki idmanı saat 12.30'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü.Isınma hareketleriyle başlayan antrenman mini band egzersizleri ve sürat çalışmalarıyla devam etti. Ardından 6'ya 3 pres ve topa sahip olma çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı. Takım dar alanda çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.

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