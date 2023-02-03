Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Beşiktaş yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük görev yapacak.