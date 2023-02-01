Sivasspor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

DG Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 23.
hafta maçının biletleri satışa çıktı.
Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. 4 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin biletleri ise satışa çıktı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt (1. Kategori): 120 TL
Maraton Alt (2. Kategori): 70 TL
Maraton Üst (2. Kategori): 70 TL
Güney Alt (3. Kategori): 50 TL
Güney Üst (3. Kategori): 50 TL
Bayan Tribün (4. Kategori): 50 TL
Misafir Takım (5. Kategori): 65 TL