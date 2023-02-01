İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

DG Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 23.

hafta maçının biletleri satışa çıktı.


Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. 4 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin biletleri ise satışa çıktı.



Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:


VIP Alt (1. Kategori): 120 TL


Maraton Alt (2. Kategori): 70 TL


Maraton Üst (2. Kategori): 70 TL


Güney Alt (3. Kategori): 50 TL


Güney Üst (3. Kategori): 50 TL


Bayan Tribün (4. Kategori): 50 TL


Misafir Takım (5. Kategori): 65 TL

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.