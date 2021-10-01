İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor, Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu sabah yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.


Sivasspor, antrenmanın ardından havayoluyla İstanbul'a gidecek.

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