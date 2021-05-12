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Sivasspor, bu sezon İstanbul'da ilk kez kazandı

Fenerbahçe’yi 2 golle yenen DG Sivasspor, bu sezon İstanbul deplasmanında ilk galibiyetini aldı.

Fenerbahçe'yi 2 golle yenen DG Sivasspor, bu sezon İstanbul deplasmanında ilk galibiyetini aldı. Yiğidolar'a 3 puanı getiren golleri Kayode ve Hakan Arslan attı.


Sivasspor, bu sezon Süper Lig'de İstanbul temsilcileriyle deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda istediği performansı sahaya yansıtamamıştı. Bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu 5 Süper Lig maçında sırasıyla birer beraberlik ve mağlubiyet alan Sivasspor, son ziyaretinde ise Galatasaray ile 2-2 berabere kalmıştı. Yiğidolar bu kötü seriye dün son verdi. Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, bu sezon ilk kez İstanbul deplasmanından 3 puanla döndü.


Sivasspor'un bu sezonki İstanbul'da oynadığı maçlar şöyle:



Karagümrük: 1 - Sivasspor: 1


Beşiktaş: 3 - Sivasspor: 0


Başakşehir: 1 - Sivasspor: 1


Kasımpaşa: 2 - Sivasspor: 0


Galatasaray: 2 - Sivasspor: 2


Fenerbahçe: 1 - Sivasspor: 2

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