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Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor

DG Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.


Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampın 13'üncü gününde Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir otelde öğlen saatlerinde günün tek antrenmanını gerçekleştirdi. Saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu ve geniş alan çok pas çalışması yapan ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

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