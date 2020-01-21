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Sivasspor - Çaykur Rizespor maç biletleri satışta

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. hafta maçında 27 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da bilet satışları başladı.


Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo Mobil APP uygulaması, tarihi kent meydanında bulunan Hanımeli Çarşısı yanındaki Passolig gişesinden ve cuma gününden itibaren ise Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig gişelerinden yapılacak. Bilet fiyatları şöyle:



1. Kategori (VIP) 54 TL


2. Kategori (Maraton) 27,5 TL


3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 13,5 TL


Misafir tribünü 17,5 TL

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