Sivasspor, CFR Cluj maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarın sahasında CFR Cluj ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın sahasında CFR Cluj ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.
Antrenmanın bir bölümünü başkan Mecnun Otyakmaz da takip etti.
Sivasspor ile CFR Cluj yarın saat 22.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi görev yapacak.