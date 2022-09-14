Sivasspor, CFR Cluj'a konuk olacak

maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında Sivasspor, yarın CFR Cluj'a konuk olacak. Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip grup maçlarına Türkiye'ye 3 puanla dönmek istiyor.

Sivasspor'da 7 eksik var

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 7 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlığı bulunan Leke James, Kader Keita, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt ve izinli olan Mustapha Yatabare, CFR Cluj'a karşı forma giyemeyecek.

Avrupa arenasındaki 24. maç

Sivasspor, deplasmanda oynayacağı CFR Cluj mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 24. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 23 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 23 gol atan Sivas temsilcisi, ağlarında ise 44 gole engel olamadı.