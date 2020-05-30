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Sivasspor çift kale maç yaptı

Sivasspor, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyorSivasspor günü Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çift kale maç yaparak tamamladı.

Sivasspor, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor


Sivasspor günü Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çift kale maç yaparak tamamladı. Antrenman maçını kırmızı takım Mert Hakan Yandaş (2) ve Mustapha Yatabare'nin golleriyle 3-2 kazanırken, sarı takımın gollerini ise Emre Kılınç ile Arouna Kone kaydetti. Maçın son anlarında yaşanan pozisyon büyük heyecana sahne oldu. Sarı takım maçın son dakikasında penaltı kazandı. Arouna Kone'nin kullandığı temdit penaltısında Muammer Yıldırım gole izin vermedi. Penaltının ardından kırmızı takım büyük sevinç yaşadı. Diğer yandan İdari Menejer Kerem Atılmaz ile Fizyoterapist Fatih Aydın'ın doğum günü, antrenmanın ardından sporcular tarafından kutlandı. Yarını izinli geçirecek Sivasspor pazartesi günü saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Süper Lig'in 27. hafta maçında 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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