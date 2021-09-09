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Sivasspor çift kale maç yaptı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdüSüper Lig’in 4.

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü


Süper Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, öğle saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman tam sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.


Yiğidolar yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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