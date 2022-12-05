Sivasspor dar alanda çift kale maç yaptı

Antalya Belek'te çalışmalarına devam eden DG Sivasspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Kampın 10. gününde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, ardından yarım sahada çift kale maç oynadı ve idmanını tamamladı.