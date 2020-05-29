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Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü. Topla birlikte yapılan çalışmalarla başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan oyun oynayan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.


DG Sivasspor, yarın sabah yapacağı tek antrenmanla Süper Lig'in 27. hafta maçında 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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