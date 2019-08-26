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Sivasspor Diabate yeniden istiyor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda forma giyen Diabate ile temasa geçti.


Süper Lig'de iki hafta sonunda 3 puan toplayan Sivasspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-beyazlıların, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen golcü oyuncu Fousseni Diabate ile temasa geçtiği öğrenildi. Leicester City ile bir ön görüşme yapan DG. Sivasspor, 23 yaşındaki Mailili futbolcu için kulübüne teklifte bulundu. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.


Geçen sezon Sivasspor'da 17 maçta görev alan Diabate 2 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

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