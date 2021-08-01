Sivasspor, Dinamo Batumi maçı hazırlıklarına başladı

eleme turunda Dinamo Batumi ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün akşam yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u eleyen Sivasspor, 2 günlük iznin ardından Dinamo Batumi maçının hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak kulüp tesislerinde saat 17.00'de başlayan antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan idman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman 3 grup halinde yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Azubuike ilk idmanına çıktı

Diğer yandan yeni transfer Azubuike Okechukwu takımla birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirirken, sakatlığı bulunan Erdoğan Yeşilyurt ise fizyoterapist eşliğinde koşulara başladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Dinamo Batumi maçının hazırlıklarına devam edecek.

eleme turunda Dinamo Batumi ile Sivasspor 5 Ağustos Perşembe günü TSİ ile 19.00'da Batumi Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto görev yapacak.